"Arrivati 12 nuovi agenti. Rinforzi fondamentali"

"È con grande piacere e senso di gratitudine che, a nome della città e dell’Amministrazione comunale, voglio rivolgo un caloroso benvenuto ai 12 nuovi agenti che entrano a far parte della nostra comunità". È con queste parole che il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, in una lettera inviata al Vice Questore Fabio Pecoraro, Dirigente del Commissariato cittadino, saluta l’arrivo dei nuovi agenti di Polizia che prendono servizio in città". Come noto, il piano di assegnazione del personale della Polizia di Stato licenziato dal governo per il rafforzamento della sicurezza su tutto il territorio nazionale ha previsto un incremento di 1000 unità, la metà delle quali destinate ai commissariati. Da qui l’aumento di organico anche del commissariato cittadino. "Un punto fermo – ha scritto ancora il Primo Cittadino - per la città. Dodici nuovi agenti rappresentano un rafforzamento fondamentale del presidio del territorio, dopo le numerose richieste avanzate in sede di Comitato di Pubblica Sicurezza, è un segnale concreto dell’attenzione che le Istituzioni riservano alla sicurezza dei nostri cittadini". In un momento storico in cui le sfide sociali si fanno sempre più complesse, conclude Mesini rivolgendosi agli agenti, "il vostro ruolo assume un valore ancora più importante". Sul punto anche Luca Caselli, già sindaco di Sassuolo, presidente del consiglio comunale e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia, convinto che "l’implemento del personale della Polizia di Stato a Sassuolo rappresenti un segnale concreto da parte del Governo al crescente sentimento di insicurezza che pervade la cittadinanza e si va via via acuendo anche alla luce dei recenti e gravissimi fatti di cronaca".

