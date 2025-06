Modena, l’arrivo in hotel di Ivanka Trump: massima allerta

Modena, 23 giugno 2025 – Nel pieno della gravissima escalation militare tra Stati Uniti e Iran, la figlia del presidente Usa Ivanka Trump (foto) è arrivata all’hotel Rua Frati di Modena (video) per una tappa privata del suo soggiorno italiano organizzato per partecipare al matrimonio di Bezos a Venezia. L’area attorno alla struttura è stata completamente presidiata da polizia, carabinieri, digos e unità cinofile, e Modena si scopre epicentro di un’attenzione inattesa, anche alla luce degli sviluppi internazionali. La visita si inserisce in un soggiorno italiano che dovrebbe proseguire nei prossimi giorni in Toscana, dove Ivanka e il marito Jared Kushner parteciperanno al matrimonio di Jeff Bezos.

L’arrivo di Ivanka Trump in hotel (Foto Corradi-Corradini)

Ma l’arrivo modenese, inizialmente previsto come una semplice tappa di relax, avviene ora in un contesto ben più delicato. Nelle stesse ore in cui le tensioni tra Washington e Teheran sono tornate al centro della scena globale, con le prime conseguenze operative già in atto, anche i movimenti della famiglia presidenziale americana vengono monitorati con un’attenzione fuori dal comune. La sorveglianza, a Modena, lo conferma. Davanti all’hotel Rua Frati, l’attesa è stata lunga.

Una ventina di giornalisti ha presidiato l’ingresso per ore, sotto un caldo torrido. Poi, poco dopo le 20, Ivanka è arrivata. Occhiali neri, cappellino scuro calato sul volto e passo deciso: è entrata nell’hotel in pochi secondi, senza rilasciare dichiarazioni e senza fermarsi con la stampa, complice anche la delicatezza della situazione internazionale. Attorno a lei, un cordone di sicurezza visibile e compatto ha accompagnato l’ingresso nel palazzo. I curiosi si sono fermati lungo la via, alcuni attratti anche dalla presenza, scenografica e per molti inaspettata, delle Ferrari dell’Hong Kong Ferrari Club, i cui membri alloggiano nello stesso hotel. Le supercar colorate, disposte ordinatamente davanti all’ingresso, hanno dato un tocco mondano a un pomeriggio già segnato da tensioni internazionali.

Fotografi e passanti si sono alternati per immortalare le auto, ignari o incuriositi dal via vai silenzioso della sicurezza. Secondo indiscrezioni, è prevista una cena in un ristorante del centro, ma nessun dettaglio ufficiale è stato confermato. Ivanka e Kushner dovrebbero trascorrere la notte in città, prima di ripartire per la Toscana. Per Modena, più abituata alla lentezza dei gruppi turistici o all’eleganza discreta dei convegni enogastronomici, la giornata di domani resterà una parentesi insolita. Breve, silenziosa, decisamente fuori dall’ordinario.