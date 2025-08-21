Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaIn auto un arsenale e tartarughe protette: denunciato
21 ago 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. In auto un arsenale e tartarughe protette: denunciato

In auto un arsenale e tartarughe protette: denunciato

Nei guai un 63enne fermato dai carabinieri col supporto della polizia stradale vicino al casello di ‘Modena Nord’

L'arsenale e le tartarughe sequestrate

L'arsenale e le tartarughe sequestrate

Per approfondire:

Modena, 21 agosto 2025 – La sera del 19 agosto scorso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena, con il supporto del personale della Polizia Stradale, hanno denunciato un 63enne, nell’ambito di un controllo del territorio nei pressi del casello autostradale di “Modena Nord”.

All’esito dell’identificazione e di una successiva perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale: una pistola con caricatore e sette munizioni calibro 7,65, un machete con lama di 15 cm., due pugnali, tre taser, una balestra con dardi, una carabina ad aria compressa e uno sfollagente.

L’arma da sparo era detenuta senza alcun titolo autorizzativo.

Non solo: all’interno dell’abitacolo dell’auto c’erano cinque esemplari di tartarughe "Testudo Hermanni", sottoposte a sequestro poiché prive della prescritta documentazione.

Si tratta, infatti, di una specie protetta, tipica del bacino del Mediterraneo, riconosciuta per il suo ruolo fondamentale negli ecosistemi locali, caratterizzata da un carapace bombato e colorazioni gialle e nere. 

Gli animali, con la collaborazione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Modena, sono stati affidati al locale Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica ‘Il Pettirosso’, che si occuperà della loro custodia e tutela.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata