Arte al cimitero, installazione nell’antica camera mortuaria

Una pala d’altare sviluppata come un grande trittico e un’icona più piccola, realizzati ad acrilici e pigmenti su carta. Questa è "Limen. Di soglie e aperture altre", l’installazione permanente di Francesca Dondoglio, collocata presso la camera mortuaria del cimitero in via Zoello Barbieri a Castelnuovo, che sarà inaugurata oggi alle 11 alla presenza dell’artista, dell’assessore alla cultura Stefano Solignani e dell’assessore ai lavori pubblici Matteo Ferrari. "Il progetto ’Limen’ – spiegano dall’amministrazione comunale (a cura di Alessandro Mescoli, Massimiliano Piccinini, Giorgia Cantelli e Marco Gibellini in collaborazione con l’associazione Ricognizioni sull’Arte), è stato realizzato appositamente per questa antica camera mortuaria, con l’idea di fondo della restituzione di un luogo alla comunità". L’assessore Matteo Ferrari commenta: "Ancora una volta il nostro patrimonio pubblico si trova al centro di un progetto di arte. Il nostro cimitero cittadino nella sua parte storica è un bene prezioso e questo progetto si inserisce in una riqualificazione iniziata dall’amministrazione qualche anno fa, con due file di cipressi all’ingresso, a formare un percorso ideale che accompagna i visitatori verso l’esposizione delle opere all’interno dell’ossario pubblico". "L’intervento – proseguono dal Comune - tende a valorizzare lo spazio della cappella, rendendolo un luogo umanizzato, di raccoglimento e meditazione. L’installazione, volutamente priva di simboli, connota l’edificio come un luogo di protezione, uno spazio in cui tutti si sentano accolti".

Marco Pederzoli