Arte e matematica, la mostra degli studenti

Cubi che raccontano storie di intrecci: questo il fulcro di ‘Infinity Cubes: Intrecci tra Matematica e Arte’, la mostra didattica realizzata dagli studenti della 4F e 4H del liceo Fanti nell’ambito della manifestazione ‘Carpinscienza’.

L’inaugurazione dell’esposizione, in sala Cervi a Palazzo dei Pio, è avvenuta venerdì alla presenza delle istituzioni, tra cui Daniela Tebasti, presidente dell’Unione Terre d’Argine con delega aggiuntiva all’istruzione, Giuliano Albarani, assessore alla cultura e istruzione del Comune di Carpi, Roberto Bondi del Servizio Marconi TSI in rappresentanza dell’USR ER di Bologna. E nella giornata di domenica la mostra ha avuto ben 500 visitatori. I ragazzi hanno presentato la loro interpretazione del tema ‘arte e matematica’ guidati dall’architetto Francesco Bombardi, ideatore del concept della mostra, presente per condividere con gli studenti il risultato di un lavoro iniziato ad aprile scorso e culminato nella produzione di cubi che raccontano storie di intrecci. La sfida? Sviluppare competenze, senso critico ed estetico lavorando in gruppo e allestendo una mostra didattica fin nei più piccoli dettagli. A fianco degli studenti, tre docenti appassionate: Giulia Tettamanzi (Storia dell’Arte), Roberta Righi (Matematica e Fisica) e Lucia Roncaglia (Scienze). Donne ‘Steam’, professioniste che si sono messe in gioco per creare un incanto degno di essere visitato. La mostra parte dallo spunto offerto da un precedente percorso arte/matematica, messo in scena nel 2006 da alcuni docenti del liceo, ma lo reinterpreta in chiave contemporanea: i visitatori, infatti, inquadrando con il proprio cellulare un QR code, potranno incontrare Leonardo Da Vinci che, ‘animato’ dall’Intelligenza Artificiale, racconta il dipinto di riferimento e la sua resa in termini tridimensionali. Visori per la realtà virtuale, illusioni ottiche, giochi prospettici, giochi rompicapo accompagnano il visitatore in un percorso che unisce antico, moderno e contemporaneo, quadri famosi e opere ‘scomposte’ nei propri elementi, bidimensionale e tridimensionale, colori e luci. Il percorso di visita si snoda in tre sale: la prima con le opere dei ragazzi (i 10 cubi), la seconda con i laboratori dove si possono mettere ‘le mani in pasta’ e la terza dove si possono seguire le varie fasi di realizzazione della mostra in un video realizzato sempre dai ragazzi. Grazie al ‘green screen’ ci si può anche scattare una ‘foto ricordo’ su uno sfondo a scelta. Soddisfazione espressa anche dalla dirigente del Fanti, Alda Barbi, che ringrazia tutti coloro che "hanno reso possibile questa esperienza".

Maria Silvia Cabri