Arte e motori, la mostra in viaggio con l’automobile

L’arte e i motori si fondono in un’esperienza culturale con ’Accelerar(t)e’, la collettiva inserita ufficialmente nel calendario del Motor Valley Fest. L’intento dell’esposizione è trasportare il pubblico in un viaggio insolito nel vasto universo dell’automobile. La mostra avrà luogo a Modena, in via Berengario 38. Vi partecipano sei noti artisti: Massimo Ricco’, Albertina Lodi, Marco Luppi, Barbaro Trujillo Galvez, Sergio Guidotti, e Claudio Centin, che è anche il curatore dell’esposizione. La collettiva raccoglierà opere realizzate in un’alta varietà di stili e tecniche: pittura, scultura, fotografia, fino all’utilizzo di materiali di scarto per creare opere d’arte. Attraverso l’uso di cartelli stradali e segnaletiche, i visitatori saranno guidati in un percorso espositivo attentamente studiato. La mostra, patrocinata dal Comune, sarà aperta da giovedì 5 a domenica 8 Giugno in orario continuato dalle 10 alle 20. Dal 9 all’11 giugno, dalle 10 alle 12; venerdì 13 e sabato 14 giugno si aggiungerà l’apertura pomeridiana, dalle 16,30 alle 19.

c.b.