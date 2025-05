Arte, gusto e solidarietà per ’Mamma Teresa’

Tre gli ‘ingredienti’ per una serata definita magica: gusto, musica e solidarietà. È stata un successo l’evento benefico ‘Artigiani del Gusto alla Corte dei Pio’, promosso dall’associazione ‘Butcher for Children’, domenica sera nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio, e rientrante nel programma della Festa del Patrono. L’associazione dei macellai italiani, tornata a Carpi dopo il grande successo del 2012, ha saputo unire ancora una volta arte, gusto e generosità, registrando il tutto esaurito con 180 ospiti presenti: il ricavato della serata, 9000 euro sarà completamente devoluto all’Agape di Mamma Nina, per l’acquisto di arredi e attrezzature per la nuova casa di accoglienza per le mamme e i loro bambini, di viale Carducci, che sarà intitolata a Mamma Teresa.

Protagonisti della serata sono stati i macellai-artigiani arrivati da tutta Italia, guidati dalla passione e dall’impegno solidale. Tra loro anche l’illustre Dario Cecchini, celebre macellaio toscano noto in tutto il mondo; la cena è stata invece servita dai ragazzi del Cfp Nazareno e accompagnata da un concerto jazz dal vivo.

"È questo il valore più grande: quando la solidarietà supera i confini e diventa esempio. Carpi ha dato un grande segnale", afferma il sindaco Riccardo Righi.

"Sono orgoglioso del risultato raggiunto e dell’entusiasmo che ha accompagnato questa serata – aggiunge Roberto Papotti, promotore dell’iniziativa e anima del progetto -. Un grazie speciale ai macellai che, venuti a loro spese, hanno fornito gratuitamente la carne. Questo è il vero spirito di ‘Butcher for Children’. Dopo l’edizione del 1° settembre 2012, che ci ha consentito nel post sisma di donare 33.800 euro al reparto di pediatria dell’ospedale di Carpi, siamo tornati con rinnovato slancio e con lo stesso spirito: fare del bene attraverso il nostro mestiere, con le mani, con il cuore".

Sempre nell’ambito del calendario della festa, domenica al circolo Guerzoni si è svolto il tradizionale ‘Pranzo del Patrono’, organizzato in collaborazione con Tavola Amica (progetto nato da Ho avuto Sete e Il Mantello), con oltre 170 persone. Il pranzo è stato anche l’occasione per festeggiare il 50° di sacerdozio di monsignor Gilgo Manicardi, vicario generale della Diocesi. Come spiega la referente del Tavolo culturale del Patrono, la dottoressa Marina Colli, "per don Gildo abbiamo pensato a dono speciale: una raccolta di offerte in tutta la Diocesi che verranno poi destinate alle donne e agli uomini, sorelle e fratelli più bisognosi. Un ‘Regalo che diventa Dono: attenzione e cura per l’altro’, secondo l’assegnazione che Gildo indicherà".

Maria Silvia Cabri