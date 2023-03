Arti Visive, Gutenberg incontra i Big Data

di Stefano Luppi

L’impatto estetico è bellissimo, uno degli allestimenti più significativi degli ultimi anni, frutto delle opere del duo Jacquet-Penelle, composto dal videografo franco svizzero Yannick Jacquet, 43 anni e dall’incisore belga Fred Penelle, scomparso ad appena 44 anni nel 2020.

Siamo nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita dove da oggi al 20 agosto è visitabile la mostra ’Mécaniques Discursives. Don’t follow the guide!’ con tre lavori, per meglio dire tre allestimenti, del duo artistico. Come spiega la curatrice Francesca Fontana: "I lavori esposti sono realizzati dal 2011, in collaborazione con la Fédération Wallonie di Bruxelles. La poetica dei due artisti, come si vede qui, mette in relazione due epoche tra loro lontane, quella quattrocentesca di Gutenberg e quella attuale dei Big Data: tutto è poi reso utilizzando antiche tecniche incisorie e proiettando sui muri oggetti riciclati, mosaici di disegni e installazioni tridimensionali".

Nasce così una sorta di grande macchina scenico-visiva, un ’universo’ dove tutto pare procedere autonomamente. Come ha raccontato lo stesso artista intervenuto ieri alla presentazione, Yannick Jacquet dal 19 maggio al museo della Figurina sarà protagonista di una ulteriore esposizione realizzata site-specific riflettendo su alcune serie di figurine cromolitografiche conservate in corso Canalgrande 103. Fondazione Modena Arti Visive propone da oggi altre due rassegne di elevata qualità espositiva. Si tratta di ’About birds’ dell’artista israeliano Yuval Avital, a cura di Elisa Camesasca nelle sale superiori di Palazzo Santa Margherita (fino al 4 giugno) e della collettiva ’Is this real? L’arte nell’epoca della Game Engine Culture’, a cura di Valentino Catricalà che invece chiuderà ad agosto. La prima squaderna attraverso decine di disegni e piccole sculture in vetro di Murano tutto l’immaginario onirico dell’autore, materiali perlopiù prodotti durante il lockdown 2020 a Zocca insieme a un gruppo di musicisti con cui darà vita anche a uno spettacolo al teatro Comunale Pavarotti Freni il 24 marzo.

Alla Vigarani infine è possibile riflettere sull’accesso alle informazioni mediato dai processi di ’game engine’ che divengono dunque il nuovo orizzonte culturale della contemporaneità. Presenti opere di sound art, robotica e machine learning di Audint, Joshua Citarella & Jacob Hurwitz-Goodman, Federica Di Pietrantonio, DIS, Alexandra Daisy Ginsberg, Auriea Harvey, Mishka Henner, Oliver Laric, Donato Piccolo, Quayola, Jakob Kudsks Steensen. Ieri la presidente di Fmav Donatella Pieri si è detta soddisfatta per "l’operatività e la passione del personale, con risultati importanti: negli ultimi 6 mesi le visite sono pari a 37mila mentre nel semestre precedente erano 9mila". L’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi ha detto: "Grande lavoro di contaminazione a Modena degli istituti culturali, stiamo raccogliendo i frutti della progettazione mai interrotta durante il Covid e aperta sempre più alla sperimentazione di linguaggi diversi". Peccato solo per una prassi, pressoché unica in Italia: alle mostre Fmav quasi mai è affiancato il catalogo. In questo modo dopo la chiusura non resterà alcuna traccia di quanto organizzato mentre il bookshop di Fmav vende i cataloghi di vecchie rassegne delle ex Galleria Civica e Fondazione Fotografia.