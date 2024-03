Arti Visive, le mostre. I 50 anni di Lupo Alberto e i grandi fotografi

I grandi fotografi contemporanei che dialogano con le opere dei maestri del passato e un omaggio a un personaggio dei fumetti nato nella nostra città, il mitico Lupo Alberto, creato da Guido Silvestri, in arte Silver.

Sono queste le due mostre con cui Fmav, Fondazione Modena Arti Visive, apre la programmazione della promavera 2024 negli spazi di Palazzo Santa Margherita. A presentare le due iniziative erano presenti ieri Francesca Fontana curatrice FMAV, Silvia Menabue consigliera di amministrazione Fondazione di Modena, Donatella Pieri presidente FMAV, il disegnatore e autore Silver e l’assessore Andrea Bortolamasi.

Inaugurerà proprio oggi quindi, al Museo dela Figurina, la mostra "Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto", dedicata ai cinquant’anni dalla creazione del popolare personaggio dei fumetti a cui sono anche state dedicate figurine, serie animate e tanti oggetti di merchandising, soprattutto legati al mondo della scuola. Lupo Alberto, che si muove nei dintorni dell’immaginaria fattoria McKenzie, è idealmente nato nelle campagne tra Carpi e Modena, che il suo ideatore percorreva in corriera per frequentare l’istituto d’arte Venturi: "Fu in quegli anni – ha ricordato Silver – che una mia insegnante chiese chi voleva dedicarsi ai fumetti: alzai la mano e lei mi diede l’indirizzo di Bonvi, il creatore di Nick Carter e delle Sturmtruppen, che aveva lo studio in via Giardini. Lì cominciai la mia carriera di disegnatore di fumetti. Qualche anno dopo ideai delle striscie che avevano come protagonisti gli animali di una fattoria, poi creai il lupo, che diventò protagonista. Cominciai a pubblicare quelle storie nel 1974, cinquant’anni fa".

Nella mostra sono raccolti disegni originali, bozze in sequenza che dimostrano come veniva ideata e preparata una storia, filmati dei cartoni animati e diversi esempi di merchandising legati al personaggio, oltre a disegni utilizzati per campagne di impegno civile. E’ anche presente un angolo dove i bambini potranno sedersi e disegnare vicino alle sagome dei personaggi del fumetto.

In parallelo verrà inaugurata la mostra "Corrispondenze", progetto sostenuto da Strategia Fotografia 2023, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che coinvolge sette artisti italiani emergenti invitandoli a produrre un’opera inedita a partire dal confronto con le importanti collezioni di fotografia custodite da FMAV. Tutte le opere realizzate entreranno a far parte della Collezione Galleria Civica del Comune di Modena, gestita da FMAV.

I sette artisti italiani emergenti coinvolti sono Silvia Bigi, Federico Clavarino, Teresa Giannico, Orecchie D’Asino, The Cool Couple, Vaste Programme, Alba Zari. Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi, curatori del progetto, hanno chiesto loro di scegliere opere di maestri del passato, presenti nelle collezioni gestite da FMAV, in cui potessero trovare una radice del proprio lavoro o una risonanza della propria pratica. Le nuove produzioni, pensate e realizzate per l’occasione dagli artisti invitati, non nascono dunque da una filiazione stilistica, ma sono immagini contemporanee che testimoniano le linee di continuità nella storia della fotografia e al contempo instaurano un confronto dialettico intergenerazionale.