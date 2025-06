Arti Vive dal mondo . E al Lunario si balla

Protagonisti della musica e del teatro indipendente, accanto a giovani e gruppi emergenti, saranno di scena alla 18ª edizione di "Arti Vive Festival" dal 3 al 6 luglio a Soliera (con un’appendice a Modena il 12). Sul palco brillanti band internazionali come Deadletter (nella foto) e Black Country, New Road e alcune delle penne italiane più apprezzate come Giorgio Poi e Emma Nolde. E ancora, il cantautorato d’altri tempi di Amalfitano, l’alt rock tra Sudafrica e Berlino di Lucy Kruger & The Lost Boys, il garage punk degli A/lpaca e l’elettro pop svizzero-caraibico dei Monte Mai. Con loro, i progetti di Francesca Bono, Leatherette, Maciste, Pip Carter & The Deads e Stella Burns.

Nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio, proseguirà stasera la rassegna CarpInClassica, con i giovani musicisti del Newtime Sax Quartet che proporrà brani di Jean Français, Aleksandr Glazunov, Nino Rota, Ennio Morricone, Charles Mingus e Javier Girotto. Domani sera alle 21 in piazza XX settembre, il Cafè Zemian di Modenamoremio offrirà la soul music di Sabrina Kabua con la World Electric Band (Marco Carnevali batteria, Ivano Borgazzi pianoforte, Enzo Torregrossa basso). E dove si balla? A Riolunato, dove sabato sera (per "Lunario"), arriverà Dargen D’Amico per un dj set in Campo di Bonatti.

