Arti Vive, Soliera capitale del rock Debutto ai Giardini con gli Shame

Il volantino della 16ª edizione edizione di Arti Vive Festival di Soliera, una delle principali manifestazioni culturali del territorio e ormai ben nota oltre i confini regionali, che si svolge dal 4 al 9 luglio, reca impresse due capodogli che nuotano nella galassia intorno al sole. Gli organizzatori dell’evento musicale-teatrale – presentato ieri a Modena visto che quest’anno per la prima volta si parte nel capoluogo con il gruppo post-punk degli Shame – riassume così il carattere sperimentale, surreale e qualitativamente spesso sorprendente del cartellone che mettono insieme. "Ero alla prima edizione con altro ruolo – dice il sindaco Roberto Solomita – e ora sono qui per l’ultima volta come sindaco. Siamo contenti di questo cartellone attento ai giovani, alle nuove produzioni culturali, alle esperienze internazionali. E c’è soddisfazione per la collaborazione con Modena". Conferma l’assessore modenese Andrea Bortolamasi: "Integriamo questo che è uno dei festival più innovativi del territorio nell’estate modenese che sarà all’insegna della qualità dell’offerta musicale. Gli Shame suoneranno al parco Ducale, una sede naturale molto idonea a una delle sole due tappe italiane del gruppo". Gli organizzatori sono Caterina Bagni della Campori, l’esperto di musica Matteo Gozzi e il regista teatrale Stefano Cenci: "Il festival – dicono – nasce 16 anni fa come un evento collettivo fatto da ragazzi ed è da sempre inclusivo, innovativo e legato alla comunità di Soliera che in quei giorni diventa un po’ magica perché mette al centro il dna delle persone che vogliono esprimersi" Ecco il programma, con eventi sempre gratuiti a parte il concerto degli Shame ai Giardini Ducali di Modena il 4 luglio e gli attesissimi californiani The Brian Jonestown Massacre, in piazza Lusvardi a Soliera l’8 luglio. Programma completo sul sito artivivefestival.it. C’è tanta altra musica in cartellone, con la berlinese Catt e i nostri Colombre, Generic Animal, Grosso Bernardo, Big Mountain County, Assurdité e molte giovani realtà musicali che escono da che Solido, la rete di festival che unisce Arti Vive a Ferrara Sotto Le Stelle e Acieloaperto di Cesena: Tristitropici, Maura, Heron King, Korobu, Sleap-e, Indigo, Ellen River e Ugo Fagioli. Per quanto riguarda il teatro, si va dagli stand up di Nanni Mascena e Marco Ceccotti al teatro-danza di Sosta Palmizi, da un monologo di Gioia Salvatori a "Dènsing – Balere con la ’esse pesante’ di Noveteatro, passando per il concorso di microdrammaturgia e la performance site specific guidata da Antonella De Sarno. E non manca lo street food con stand e truck di prodotti tipici.

Stefano Luppi