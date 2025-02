Articoli anche online. Ecco come votare

È iniziata a gonfie vele la nuova edizione di Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo promosso da Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno, che è ormai diventato una tradizione non solo per le edizioni locali delle nostre testate, ma anche per le scuole e gli studenti che ogni anno, da 23 edizioni, si cimentano nell’iniziativa. Anche quest’anno è possibile votare on line tutti gli elaborati ideati e prodotti dagli allievi e dalle allieve di Cronisti in Classe al seguente sito internet ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/articoli/. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano, gli articoli saranno disponibili sulla pagina on line dedicata e sarà possibile votare il proprio elaborato preferito. Ecco poche e semplici regole: per votare è necessario registrarsi al sito ed eseguire l’accesso. Si potrà votare la stessa pagina solo una sola volta al giorno e i contenuti saranno disponibili sul portale per 15 giorni dopo la loro pubblicazione.