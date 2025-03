Investito in bicicletta, artigiano di Cavezzo muore all’ospedale

Modena, 8 marzo 2025 – Un artigiano edile di Cavezzo la cui età sarebbe sulla sessantina è morto a causa dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto venerdì 7 marzo intorno alle 17.30 a Cortile di Carpi.

L’uomo, molto conosciuto nel comune di residenza, stava procedendo in sella alla sua bicicletta sportiva quando, per una dinamica ora al vaglio della polizia locale, è stato investito da un furgone condotto da un 75enne. La vittima in un primo momento è stata soccorsa dall’elicottero del 118 e trasferita all’ospedale Maggiore di Bologna, dove però non ce l’ha fatta.