Artigiano precipitato dal terrazzo. Una condanna a 3 anni dalla tragedia

Si è concluso con una condanna il processo per la morte di Giuseppe Fiore, l’artigiano 59enne di Finale Emilia precipitato dal terrazzo al terzo piano di una palazzina di via Oberdan a Ferrara mentre svolgeva alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento. Il giudice Carlotta Franceschetti, dopo una lunga camera di consiglio, ha inflitto un anno di reclusione per Manuel Alleati, legale rappresentante della cooperativa Meeting Point, la società che si stava occupando degli interventi nell’abitazione. L’imputato (difeso dagli avvocati Riccardo Caniato e Filippo Maggi) dovrà inoltre versare una provvisionale da trentamila euro, pagamento al quale è subordinata la sospensione condizionale della pena. Per quanto riguarda la parte detentiva, la decisione del giudice supera la richiesta del pubblico ministero Isabella Cavallari, che aveva proposto otto mesi. Si arriva così a una prima verità giudiziaria sulla tragedia del 7 marzo 2021 quando Fiore, intento a scaricare materiale edile dal balcone fino al piano terra, perse l’equilibrio e cadde per quasi dieci metri riportando ferite letali. Le cause della caduta furono subito individuate dagli inquirenti: da una parte, la ringhiera del balcone troppo bassa, dall’altra l’instabilità dell’elevatore, incapace di reggere un secchio pieno di detriti e il lavoratore stesso. Sotto accusa era inizialmente finito anche Geremia Corcione, il dipendente della Meeting Point con cui Fiore stava lavorando. Quest’ultimo ha però patteggiato la pena.

f.m.