Artinscena è suoni, danze, poesia. Si parte dalla Rocca di Fiumalbo

Sabato 21 giugno prende il via la tredicesima edizione di Artinscena. Organizzato dal Laboratorio Culturale Aps, Artinscena ‘suona’ con oltre 40 eventi e 100 artisti "dall’Appennino alla pianura", commenta Andrea Candeli, musicista e organizzatore del festival. La manifestazione sarà aperta sabato prossimo alla Rocca di Fiumalbo da Valentina Marrocolo e Christian Galasso con ‘La Notte Romantica’. Evento - come quasi tutti - aperto al pubblico e gratuito che porta il candlelight come format. "L’esibizione sarà un connubio di sensi, anche grazie all’illuminazione data dalle candele, che si rincorreranno con i colori della natura durante l’esibizione", chiosa Marroccolo. "L’idea del format, che si ripeterà anche in altre serate fra Zocca, Vignola e Pavullo, è per incoraggiare anche i giovani ad affacciarsi sugli spettacoli di musica strumentale".

Un’altra novità di quest’anno - sempre per i più giovani - è lo Young Festival, in cui gli studenti dell’Istituto di studi musicali Vecchi Tonelli e dell’indirizzo musicale del Ruini "si esibiranno, ma non solo: avranno l’occasione di vivere il dietro le quinte di quello che è organizzare e mettere in campo un concerto e un evento".

Un occhio di riguardo sarà quest’anno verso la salute: in collaborazione con Ausl Modena sono state previste tre serate (4, 11 e 18 agosto) nelle quali gli spettacoli a lume di candela si svolgeranno al Ponte del Diavolo (Lama Mocogno), a cui si arriverà con una scarpinata serale, una camminata di circa 25 minuti con partenza dal parcheggio del Ponte del Diavolo. Fra gli artisti presenti non mancheranno infine vecchi amici del festival come Ettore Bassi, David Riondino, Katia Ricciarelli e Renata Campanella, che il 6 Settembre canterà un tributo a Luciano Pavarotti nella ‘sua’ Montale. Il programma completo è consultabile su Facebook (Artinscena) e su www.laboratorioculturale.it.

Francesco Lolli