Artisti e giovani attori alla presentazione di Buk Film Festival

Uno speciale party di presentazione per la quarta edizione di Buk Film Festival. È quella andata in scena ieri presso la Lambruscheria di Calle di Luca, alla presenza del direttore artistico Franceso Zarzana, con un ospite d’eccezione: il giovane attore modenese Enea Sala, protagonista del film ’Rapito’ di Marco Bellocchio, insieme a Diego Salvatori, vice presidente di Euphonia. "Siamo felici di avere Enea con noi – dice Zarzana – testimonia la centralità dell’area di Modena rispetto alla scena dell’audiovisivo nazionale, e Buk Film Festival è ulteriore conferma, attraverso la qualità di un programma in costante crescita". "Ho provato un’esperienza nuova – ha dichiarato Enea – con un regista bravo è più facile lavorare. Non mi dispiacerebbe farne altre". Presente ieri anche l’artista Giuseppe Simone.

v. r.