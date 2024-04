Artisti su pietra, torna il Simposio dedicato alla scultura

Dopo una lunga assenza ritorna a Fanano il Simposio Internazionale di scultura su pietra, che si terrà, con sviluppo su due anni, dal 17 giugno 2024 ad agosto 2025. L’Associazione Urban Stone Sculpture Park (USSP), in collaborazione con il Comune, indice il primo bando di selezione per gli artisti che intendono partecipare alla ventesima edizione di questo evento. Un secondo bando per la selezione dei partecipanti al Simposio 2025 verrà emesso entro dicembre 2024. "Il Simposio – precisa l’organizzazione – si configura quale incontro paritario fra la comunità di Fanano e gli artisti che vi parteciperanno, nel più ampio rispetto dell’espressione d’arte e delle diverse culture che si troveranno a confronto, volendo superare il concetto di "Gara" e quello di "Concorso" con quello di Incontro, insito nel significato più puro di "Simposio"". Il bando è rivolto a scultori, mosaicisti e performers nazionali ed internazionali. Le sculture tematiche, il mosaico e l’intervento dei performers dovranno essere tutti "site specific" e insisteranno per lo più nella nuova EcoArea da attivare entro il borgo di Fanano, in località "I Ponti".

w. b.