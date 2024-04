Ascensore rotto a scuola, scatta la protesta

Protestano diversi genitori delle scuole medie "Muratori" di Vignola per il "pasticcio" che riguarda l’ascensore presente all’interno dell’istituto. Da diverse settimane, infatti, esso non è funzionante, con i relativi disagi per docenti, studenti e personale scolastico. Ma non solo: nonostante una ditta incaricata dal Comune sia intervenuta nei giorni scorsi per ripararlo, l’ascensore è ancora guasto, tant’è che il suo uso è tuttora interdetto. E, dulcis in fundo, non mancano i casi di chi è rimasto bloccato al suo interno, anche per oltre un’ora. A denunciare il tutto è un gruppo di genitori che hanno i loro figli alle medie Muratori, i quali rilevano: "Dal 17 febbraio l’ascensore della scuola è fuori servizio. Varie volte il personale docente è rimasto chiuso all’interno. L’ultima volta, un’insegnante è rimasta bloccata all’interno per più di un’ora. Un’intera classe – sottolineano i genitori - è stata spostata al piano terra, facendo cambio con un’altra, perché uno studente ha il gesso a un piede e quindi faticherebbe a fare le scale. Inoltre, altri alunni ancora avrebbero bisogno dell’uso dell’ascensore. Gli insegnanti con problemi di salute – continua ancora chi protesta per questa situazione - sono costretti a fare due piani di scale con il peso dei libri ecc. La settimana scorsa finalmente è stato sostituito il pezzo guasto, ma ancora una volta un docente è rimasto chiuso dentro....quindi evidentemente il problema non è ancora risolto. La scuola ha deciso, per una questione di sicurezza, di non fare usare l’ascensore, né al personale docente e non docente, né tanto meno agli alunni. Cosa aspetta il Comune a intervenire seriamente e collaudare a dovere l’impianto?". Da parte sua, il Comune di Vignola fa sapere che il problema è monitorato e promette un nuovo intervento. L’assessora all’istruzione, Daniela Fatatis, chiarisce infatti: "Ogni volta che il Comune interviene lo fa con ditte specializzate, competenti in materia, che vengono attivate appena appena giunge la segnalazione. A fine marzo è stato riparato un guasto importante all’ascensore. Ora che ci è stato segnalato un altro problema abbiamo già allertato il manutentore, che a breve verificherà cosa è successo. Desidero rassicurare famiglie, studenti e lavoratori della scuola: per il Comune – conclude l’assessora Fatatis - non ci sono problemi di serie A o B; interviene sempre in maniera seria". Marco Pederzoli