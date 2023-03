"Ascensori ko negli ospedali: fare chiarezza"

"Fare chiarezza sulla manutenzione degli ascensori nelle sedi della sanità di Modena". A chiederlo, in un’interrogazione, è Luca Cuoghi (Fdi) che ricorda come "mi giungono segnalazioni circa un guasto che perdura da gennaio 2022 all’ ascensore al piano terra dell’ospedale di Pavullo e che pertanto lo rende inutilizzabile, medesima sorte per due ascensori all’ospedale di Vignola, rotti da oltre un anno, il numero 2, a fianco della dialisi e della sala gessi e il numero 6 a fianco della sala operatoria e al pronto soccorso. Stessa storia al Policlinico di Modena, in cui sarebbe fuori uso l’ascensore 3 che porta alla direzione sanitaria".

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta "come siano stati possibili ritardi nella manutenzione degli ascensori da oltre un anno, in tre diversi ospedali della provincia di Modena, e cosa la Regione intenda fare affinché queste situazioni incresciose, soprattutto per i pazienti ma anche per i sanitari, volgano al termine e a quale azienda e quali aziende l’Ausl di Modena abbia conferito gli incarichi per la manutenzione e ordinaria e straordinaria degli ascensori nei suddetti nosocomi".