Ascensori rotti in stazione. Disabile portata in braccio

CronacaAscensori rotti in stazione. Disabile portata in braccio
26 set 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
Castelfranco, la donna su una sedia a rotelle ’intrappolata’ al binario 2. Il presidente Melotti (Anmic): "Una vergogna, faremo un esposto in Procura".

Un disabile fatto salire su un ascensore (foto d’archivio)

Per approfondire:

Gli ascensori del binario 2 della stazione di Castelfranco Emilia sono fuori uso e l’Anmic, (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), denuncia pubblicamente la situazione, anche per un episodio che, suo malgrado, ha visto protagonista proprio una persona disabile.

"Un viaggio in treno – denuncia tra l’altro l’associazione - si è trasformato in un’odissea di umiliazione e pericolo per una donna affetta da sindrome motoria Stiff e costretta all’uso della sedia a rotelle. L’episodio, avvenuto nella giornata di martedì 24 settembre, mette in luce il drammatico fallimento delle Ferrovie dello Stato nel garantire i diritti fondamentali dei cittadini con disabilità presso la stazione di Castelfranco Emilia.

La signora era in viaggio sul treno delle 13,39, partito da Modena. Il convoglio, arrivato a destinazione, è stato inaspettatamente attestato al binario 2. Il problema? Gli ascensori che dovrebbero collegare i binari con l’uscita della stazione sono fermi o non realizzati da giugno.

La donna si è ritrovata nell’impossibilità totale di lasciare la stazione. A risolvere la situazione di stallo è dovuto intervenire il presidente Vittorio Melotti, che si trovava con lei, insieme ad altri passeggeri". "Non c’era alternativa. Per farla uscire, la signora ha dovuto essere sollevata a braccia e trasportata di peso, sedia a rotelle compresa, oltrepassando il fascio di binari" racconta Melotti. È stata una manovra rischiosa, umiliante e assolutamente intollerabile. Faremo un esposto in procura".

"A rendere la vicenda ancora più incredibile – continua poi Anmic - è stata la soluzione offerta dall’Ufficio Blu di assistenza per i disabili di Trenitalia. Interpellati per l’emergenza, gli operatori hanno suggerito alla donna di proseguire il viaggio fino a Bologna e da lì prendere un treno per tornare indietro a Castelfranco Emilia".

Da Rete Ferroviaria Italiana confermano che sono a conoscenza di questi disagi e spiegano che sono in corso lavori di installazione di ascensori perché, a causa di una nuova normativa, le precedenti piattaforme non potevano essere più utilizzate. Sempre da Rfi fanno presente che i lavori dovrebbero essere conclusi tra fine 2025 e inizio 2026.

In questo periodo di transizione, consigliano di contattare la Sala Blu con un certo anticipo perché, quando possibile, se è segnalata una persona disabile a bordo cercano di deviare il treno sul binario 1. L’alternativa indicata, invece, per chi proviene da Modena (da Bologna non c’è problema), è appunto temporaneamente quella di proseguire fino a Bologna e poi tornare indietro.

Marco Pederzoli

