"Ascolteremo tutti, poi decideremo cosa fare"

"I residenti richiedono posti auto a loro riservati? Sulla sosta, sono in corso ancora dei ragionamenti in giunta comunale. L’ordinanza si occupa di sosta notturna dalle 20 alle 8, di parcheggi per portatori di handicap, di stalli di carico e scarico, ma sono ancora in corso riflessioni sulla migliore soluzione possibile". Riflessioni dell’assessore al centro storico e lavori pubblici Andrea Bosi impegnato insieme ai colleghi di giunta e al sindaco Muzzarelli riguardo alle novità previste per corso Canalchiaro. "Noi ascoltiamo tutte le parti – prosegue Bosi – i commercianti, i residenti, le associazioni, poi occorre trovare la sintesi più sfidante anche rispetto agli obiettivi futuri e si persegue l’obiettivo con convinzione. Questa strada, comunque, è di una bellezza indiscussa così come lo sono le altre vie riqualificate in questi ultimi tre anni dal Comune e tutte quelle che stiamo riqualificando: penso perciò che la bellezza e la fruibilità dei questo spazio pubblico nel cuore della città sia un fattore positivo anche nelle valutazioni dei tantissimi turisti che stanno scegliendo Modena come meta per le loro ore di svago". L’assessore Bosi ricorda poi il concorso di altri assessori per le attività che la giunta Muzzarelli sta portando avanti: "In generale, per quanto riguarda alcune strade del centro storico attualmente la giunta lavora su una importante proposta dell’assessore Alessandra Filippi, volta a garantire la fruibilità dello spazio pubblico in modo sicuro e sereno. Si sta facendo inoltre anche un ragionamento complessivo sul trasporto pubblico locale che resta un servizio essenziale per e dal centro storico mentre proprio per Canalchiaro per l’immediato futuro stiamo cercando le risorse per riqualificare anche il terzo tratto del corso e cioè l’area posta fino all’intersezione con via San Giacomo, essa stessa attualmente in corso di riqualificazione. Vale per Canalchiaro e per le altre vie riqualificate: continuiamo ad investire risorse sulla riqualificazione come opportunità per tutti visto che i lavori determinano il miglioramento dello spazio pubblico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e innalzamento dei valori degli immobili che vi si affacciano".

Bosi termina tornando al tema principale: "Ricordo che abbiamo ricevuto una petizione sottoscritta da quasi mille cittadini che ci chiedono di procedere con la pedonalizzazione di corso Canalchiaro. Posso dire che non è tempo per una decisione così netta, procediamo ora con una razionalizzazione della sosta e grazie ad una ordinanza comunale che presto sarà operativa e che prevede comunque, lo ricordo, la possibilità per i residenti di parcheggiare le auto per tutta la notte".

s.l.