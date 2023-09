Asfalto rovinato: strada chiusa: "Assurdo, si facciano i lavori"

"La decisione del Comune di istituire un divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia in un tratto di via Pola Esterna, eccezione fatta per residenti e persone dirette alle attività, anziché annunciare un intervento di messa in sicurezza, è veramente sorprendente. Cosa significa questo? D’ora in poi tutte le strade del forese che presentano criticità verranno chiuse al traffico?".

Eros Andrea Gaddi e Monica Medici, consiglieri comunali del M5S, sulla base di questo interrogativo hanno depositato un’interpellanza "per chiedere all’amministrazione chiarezza su questo punto e su tanti nodi della viabilità di Carpi".

Lo scorso 7 settembre, l’Ufficio Viabilità ha emesso un’ordinanza con cui è stato istituito il divieto al transito per auto e biciclette in via Pola Esterna, nel tratto compreso tra la Tangenziale 12 luglio 1944 e via Sant’Antonio, in considerazione del "deterioramento dell’asfalto stradale e quindi dell’elevata pericolosità per il transito di tutte le tipologie di veicoli".

"Nell’ordinanza – prosegue il M5S carpigiano – si legge anche che, nonostante il limite di velocità nel tratto sia di 30 km orari, ‘le condizioni del manto stradale non permettono il transito in sicurezza a nessun veicolo’. Siamo davvero esterrefatti: cosa prevedrà l’Amministrazione per le vie Senara, zona aeroporto, via dei Grilli e via dei Morti (notoriamente deteriorate)? Provvederà a inserire dei cartelli come ha fatto per i parchi con scritto ‘Strada gestita e manutenuta dal Comune’? Non sarebbe più opportuno cercare delle soluzioni per risolvere fessurazioni, buche e cedimenti?".

I consiglieri comunali estendono la problematica: "Numerose sono le problematiche della viabilità cittadina e di cui si discute da anni: avete valutato, come richiesto dalla mozione approvata all’unanimità, di realizzare una rotonda tra via Tre Ponti e via Cavata per cercare di limitare gli incidenti che spesso vi si verificano?

Come è stato deciso dal consiglio comunale nel 2016, servono un attraversamento con strisce pedonali, rallentatori e semaforo di attraversamento a chiamata nell’incrocio fra via Tre Ponti e via Corbolanivia Don Zeno Saltini e un marciapiedepista ciclabile su via Tre Ponti fra quell’incrocio e via Rossellini. In aggiunta – proseguono – in viale Peruzzi (ma non solo) interessato da un traffico veicolare ormai insostenibile in concomitanza con gli orari di entrata e uscita da scuola, quando sarà pronto un progetto per l’interdizione al traffico nei pressi degli istituti per garantire salute e sicurezza agli studenti? Sono state avviati tavoli di studio e confronto nelle commissioni competenti per il superamento del passaggio a livello di via Roosevelt? La Giunta dia delle risposte in Consiglio comunale".

Maria Silvia Cabri