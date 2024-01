Asili nido, dal prossimo anno 37 posti in più per rispondere alle esigenze delle famiglie

Ai Comuni che fanno parte dell’Unione del Sorbara è stato concesso dalla Regione Emilia Romagna un finanziamento di 370mila euro a parziale copertura degli 84 posti nido aggiuntivi richiesti: 47 dei posti finanziati erano già stati attivati a settembre dai Comuni e ulteriori 37 sono quelli che verranno istituiti dal prossimo anno educativo, che vanno a tutti gli effetti ad ampliare l’offerta. A darne notizia è stata una nota della stessa Unione, che spiega: "Le amministrazioni comunali hanno ulteriormente ampliato l’offerta con risorse proprie per ulteriori 17 posti. Grazie al finanziamento ottenuto e ai posti interamente finanziati con risorse dei bilanci comunali, saranno 101 i posti aggiuntivi complessivamente offerti per la fascia 0-3 anni nell’anno educativo 2023/24 rispetto all’anno educativo 2021/22".

Destinatari dei posti aggiuntivi sono bambini e bambine appartenenti a famiglie dei territori di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, inserite nelle liste d’attesa per i nidi d’infanzia 2023/2024 con attestazione ISEE pari o inferiore a 40mila euro. Questo il dettaglio dei posti finanziati dalla misura regionale: Castelfranco Emilia passa da 146 a 184 (37 Posti ad Arcobaleno, 21 a Girandola, 79 Scarabocchio, 22 Maggiolino e Girasole 30); 11 posti in più a Bastiglia dove al nido "La Locomotiva" dal 9 gennaio saranno strutturate 2 sezioni, una di 14 e una di 21 posti; al nido Peter Pan di Bomporto già da settembre 2023 ci sono 3 sezioni al nido "Peter Pan" che diventa di 50 bambini, mentre si mantengono a 14 i bambini accolti al Micronido Mirò; a Nonantola il nido arriva a 90 posti (20 posti in più rispetto al 2021/22), 58 al Piccolo Principe e 32 al Don Beccari; a Ravarino da febbraio nei nuovi spazi dedicati al nido Girasole saranno accolti in 3 sezioni 44 bambini (un ampliamento di 16 posti); a San Cesario 3 sezioni accoglieranno 46 bambini, 10 in più rispetto all’anno educativo 2021/22".

Grazie sempre al contributo ottenuto, la Giunta dell’Unione ha potuto mantenere le rette calmierate già adottate nei precedenti anni scolastici.

