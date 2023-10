"Asili, più offerta e rette più basse grazie all’utilizzo dei fondi europei"

Ampliare l’offerta e abbassare le rette a carico delle famiglie di tutto il sistema integrato pubblico e privato convenzionato dei servizi 0-3anni. Queste le finalità delle delibere di Giunta con cui l’Unione Terre d’Argine ha aderito a due misure regionali che trasferiranno sul territorio distrettuale importanti risorse del Programma Europeo Fondo Sociale Europeo plus. La prima misura aumenta i posti di nido pubblici e convenzionati, con gli stessi requisiti di qualità e di accesso e le stesse rette dei nidi comunali per le famiglie con un Isee inferiore a 40.000 euro. Ciò consentirà di scorrere ulteriormente la lista di attesa pubblica dei nidi comunali ed in appalto (fino al prossimo aggiornamento della graduatoria fatta ad ottobre, in cui la lista di attesa pubblica è tornata a 214 bambini), consolidare, per l’anno educativo 20232024, i nuovi posti attivati nell’anno precedente, e ampliare l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia. La seconda, invece, vuole contenere le rette e rendere sostanzialmente gratuiti, anche grazie alla fruizione del bonus Inps, i nidi per le famiglie con un Isee inferiore a 26.000 euro i cui bambini frequentano nidi comunali e privati convenzionati: circa 450 bambini ad oggi già frequentanti, circa il 60% del totale. "Seguo queste politiche da oltre 15 anni – afferma Paola Guerzoni, assessore alle Politiche Educative e Scolastiche dell’Unione Terre d’Argine – e mai abbiamo assistito a numeri così alti di richiesta per il nido, dovuti senz’altro al costo molto più basso e alle necessità organizzative delle famiglie, oltre che al grande apprezzamento della qualità dei nostri servizi. Quest’anno ci avvicineremo al 50% dei bambini residenti, grazie ai nuovi posti aggiuntivi. Siamo molto dispiaciuti per chi è ancora in lista d’attesa, ma creare nuovi posti non è semplice e immediato".

m.s.c.