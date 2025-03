Asilo San Benedetto Abate. Danza, musica e laboratori: "Investiamo sui bambini"

Spazi nuovi, colorati e sicuri: svelato l’asilo nido San Benedetto Abate, in piazzetta Giuseppe Dossetti: inaugurato ufficialmente, sorge accanto all’omonima parrocchia alla prima periferia di Modena e, già da qualche mese, accoglie i piccoli ospiti. La struttura è stata oggetto di ristrutturazione assieme all’intero polo d’infanzia del circuito 0-6 nel 2011 (in totale 118 bimbi da 9 mesi a 6 anni), poi dal 2024 è stato ricavato l’asilo: ha 21 posti e si presenta suddiviso in sezioni e con un grande salone nel quale i bambini possono svolgere diverse attività già dai primi mesi di vita. Danza, musica, progetti e laboratori vengono proposti ed organizzati dalle operatrici della scuola che hanno predisposto gli spazi per il gioco e la scoperta. Angela Federico, direttrice e coordinatrice del nido, spiega: "Questo polo scolastico nasce nel 1974, grazie all’iniziativa delle famiglie della zona e negli anni è cresciuto e si è strutturato all’insegna delle esigenze della comunità. L’impegno sociale è stato fondamentale e la parrocchia ci è sempre stata accanto e ci ha accompagnato in questo percorso di crescita". Don Alberto Zironi, presidente della Fondazione Opera Pia Pini Santa Caterina Ets, ha sottolineato il ruolo della Fondazione nella "tutela delle realtà educative di ispirazione cattolica": "È stato anche grazie alla volontà della Diocesi di Modena e Nonantola se siamo riusciti a concretizzare il progetto. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di restituire continuità e coesione al territorio, non solo dal punto di vista urbano ma soprattutto da quello educativo e sociale". "Lavorare per i piccoli – ha aggiunto – significa lanciare un messaggio di speranza e investimento verso il futuro". Anche don Matteo Malavolti, amministratore parrocchiale, testimonia di assistere ogni mattina a momenti di gioia da parte di bambini e genitori che si affidano alla scuola: "E’ la prova del fatto che stiamo facendo un buon lavoro, è importante far crescere i bambini dando loro un esempio di amicizia e formazione come questo".

Ha fatto presente che l’apertura del nido ha un risvolto pastorale perché "punto di riferimento per il territorio".

La vice-presidente di Fism Modena, Daniela Lombardi, ha spiegato "il lungo lavoro fatto per implementare i servizi nidi all’interno delle scuole d’infanzia".

Ha poi assicurato che "questa struttura è paritaria ed è aperta a chiunque accetti il nostro progetto educativo. Le intenzioni sono totalmente rivolte all’inclusività ed all’integrazione. Nonostante la nostra visione della vita sia prettamente cristiana, la scuola risponde alle normative ed alle indicazioni nazionali. Le porte sono aperte a tutti e per tutti". Prima della benedizione e della visita della scuola, l’assessora Federica Venturelli ha ringraziato i presenti (oltre alle autorità religiose e civili, famiglie e personale) per aver dato vita ad un momento di gioia per tutta la comunità: "Tutti dobbiamo sentirci responsabili per il futuro dei bambini, perché la salute sociale si costruisce proprio a partire da loro. Un nido è un sinonimo di nuove opportunità".

Virginia Zanetti