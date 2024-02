Asinelli, è già record . Offerte da tutta Italia

La speranza di salvare gli asinelli di Forcello di San Possidonio ormai è unicamente aggrappata all’andamento dell’asta che il Tribunale di Modena ha fissato per il 5 marzo. La cifra finora raccolta, che nel frattempo – aggiornata al pomeriggio di ieri – ha superato la somma di 37mila euro, è più che sufficiente, infatti, per partecipare alla gara, poiché il valore base del lotto dei 57 capi equini, che compongono l’allevamento, è stato stabilito a 14.250 euro. "Siamo già a 37mila – ci dice Daniele Campagnoli, l’imprenditore di San Possidonio cui appartenevano fino al fallimento di una sua società che li aveva tra i beni patrimoniali – . Spero comunque che si vada avanti con le sottoscrizioni e che questa cifra sia sufficiente perché le aste non si sa mai come vanno a finire. Mi auguro si riesca a ricomprarli". Ci sono infatti buone possibilità di poter evitare che gli asinelli finiscano in mani "sbagliate", come temuto anche dalle associazioni animaliste Oipa e Horse Angels, che ha promosso sulla sua piattaforma la raccolta fondi. "Stanno continuando a piovere offerte ovunque dall’Italia – continua Campagnoli – e ho fiducia di arrivare a 50mila euro che ci consentiranno di riuscire anche a fare la recinzione e la capannina". Anche questo traguardo potrebbe essere ormai alla portata. E oggi forse si unirà allo sforzo anche il gruppo "Il Pettirosso". "I fondi eventualmente in più raccolti – spiegano da Horse Angels – andranno impiegati per volturare gli equini in anagrafe come non macellabili e inserirli in un progetto sociale".

Alberto Greco