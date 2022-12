Asp, Caruso nuovo amministratore

E’ la dottoressa Cinzia Caruso il nuovo amministratore unico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) dell’Unione Terre d’Argine.

Carpigiana, classe 1973, è stata selezionata da una rosa di sei candidati e succede a Cristiano Terenziani che ha amministrato per cinque anni l’Ente gestore dei servizi socio-sanitari per le persone in condizioni di non autosufficienza.

"Un ringraziamento per il lavoro svolto va al dottor Terenziani – ha dichiarato il presidente dell’Unione delle Terre d’Argine, Alberto Bellelli – che lascia un’azienda sana, con un patrimonio netto poco superiore a 14 milioni di euro.

La dottoressa Caruso, che entrerà in carica il 4 gennaio, raccoglie un’eredità importante, basti pensare ai servizi gestiti dall’Ente: residenziali e semiresidenziali per anziani, assistenza domiciliare, fornitura pasti a domicilio, trasporto anziani, telesoccorso e portierato socio-assistenziale".

L’assemblea dell’ASP, composta dai quattro sindaci dell’Unione, ha deliberato all’unanimità, lo scorso 21 dicembre, la nomina della dottoressa Caruso ad Amministratore Unico ASP, ovvero l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.

Va ricordato che l’ASP è un ente pubblico non economico che è nato il 1° gennaio 2008, dalla fusione delle ex Ipab Fondazione Marchi-Rossi, di Carpi e Casa Protetta R. Rossi, di Novi di Modena.

Finalità prevalente dell’Asp è appunto la gestione dei servizi socio-sanitari rivolti a persone in condizione di non autosufficienza (adulti e disabili) dei comuni del Distretto sanitario (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).