Asp, solidarietà e servizi in 90 scatti

"Trovare le parole giuste è un po’ complicato, ma mi lascio guidare dal cuore: mi piace innanzitutto il fatto che questo sia un momento di apertura e non di chiusura, tanto che è appunto un’inaugurazione. Poi, questa mostra ripercorre una storia complessa, ma molto gratificante: siamo infatti partiti da una situazione che vedeva l’Asp con meno di 90 dipendenti, 240 utenti, 5 servizi all’attivo e 5 milioni di valore di produzione; oggi, ha 240 collaboratori, oltre 600 utenti e un valore di produzione che supera i 12 milioni…Questa sera è segnata dalla felicità, non c’è spazio per i rimpianti". Con queste parole Marco Franchini, amministratore unico per dieci anni dell’Asp (azienda per i servizi alla persona) delle Terre di Castelli, ha inaugurato ieri sera la mostra "La persona al centro", che racconta in 90 scatti (10 scatti esposti in ognuno dei comuni coinvolti, ovvero l’Unione più Montese) le tante attività dell’Asp, che vanno dai servizi per i più piccoli, con gli asili nido, alla cura degli anziani e delle persone fragili, con le case protette e le strutture dedicate. Presenti per l’occasione i sindaci dell’Unione, oltre all’assessore regionale Davide Baruffi e alla consigliera regionale Maria Costi, nonché il successore di Franchini, Filippo Molinari, insediatosi nei giorni scorsi. Per alcune settimane questa mostra (realizzata con scatti del fotografo Diego Poluzzi, che ha selezionato 90 fotografie su oltre 20.000 scatti) vuole appunto raccontare alla comunità cosa succede all’interno dei servizi Asp, dai nidi, alle strutture protette, alle attività che sono proposte ai ragazzi disabili. Il neo amministratore Molinari del resto ha sottolineato: "Una mostra come questa restituisce la cura e l’umanità che c’è nei nostri servizi", e Franchini ha riconosciuto: "Siamo orgogliosi di essere un po’ più avanti rispetto ad altri". L’assessore regionale Baruffi ha commentato: "Stiamo facendo la scelta di mettere risorse, impegno e investimenti in questi servizi. In apertura, la sindaca di Vignola Emilia Muratori ha parlato di un’Asp "nel segno della continuità", pur col cambio della guida.

Marco Pederzoli