"Aspettiamo dalla Regione spiegazioni sul futuro"

"Attendiamo indicazioni dalla Regione sul futuro: non consentiremo che nell’eventuale contenitore regionale del trasporto pubblico Seta vi entri come azienda decotta, svalutando il nostro territorio". L’assessore ai rapporti con le Partecipate Paolo Zanca ha letto la ricostruzione del piano di rilancio pubblicata dai giornali e il fermento sindacale che sta montando. Colpisce soprattutto la parte finale del documento presentato ai sindaci di Modena, Reggio e Piacenza, laddove fa riferimento alla gara del 2026 per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico: auspica genericamente la necessità di sostenere economicamente le proposte contenute (dalla sicurezza per i cittadini alle agevolazioni abitative per gli autisti). Ma al contempo avverte che "senza incremento in termini reali delle risorse disponibili purtroppo non sussistono di fatto le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria per realizzare gli interventi ipotizzati". Così come prevedere a budget quanto richiesto dai sindacati, si legge nel Piano, costerebbe grossomodo 4 milioni di euro senza "ritorni di produttività" per l’azienda. Chi dovrà sborsare questi denari?

"Come rimarcato all’indomani dell’incontro del cda con i soci pubblici – è la riflessione di Zanca – quello che a noi preme nel breve è che venga rispettato l’impegno a ripristinare il livello delle corse del 2023 tagliate a settembre 2024 e che vengano ripristinate le normali relazioni sindacali". Ma proprio in questo senso le premesse non sono buone: "Il problema da affrontare – ricorda Zanca – sono gli autisti che fuggono e le corse tagliate: aspettiamo dalla Regione indicazioni sul futuro dell’azienda". Nei giorni scorsi sia il presidente Michele de Pascale che l’assessora Irene Priolo hanno ribadito l’idea di una azienda regionale unica. Ma l’assessore chiede: "Se l’intenzione è costituire un soggetto unico regionale in vista della gara del 2026 per l’affidamento del servizio dei trasporti di cosa parliamo esattamente? Come sarà strutturata, quale sarà la governance, che fine fanno i territori, con quali risorse si pensa di sostenerla? Con quale piano economico finanziario? Dopo tanti anni, anche se con grande fatica, è la prima volta che viene aperto un confronto con la Regione sul trasporto pubblico: la situazione è critica ovunque, però in regione la fuga degli autisti da Modena è superiore a Reggio e a Piacenza, per quale motivo? Il problema non è nato nel giugno 2024, quando ci siamo insediati noi, ma veniva da lontano".

