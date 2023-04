Aspetto impaziente il profumo dei fiori dei tigli

Ripasso della puntata precedente. Al cinema Excelsior, poi Mignon, prima di diventare Capitol, mentre scavavano per la ristrutturazione, erano emersi dei reperti archeologici importanti. Un letto in bronzo con sculture è al Museo Archeologico poi altre suppellettili ma, silenzio! Altrimenti arriva la Sovrintendenza e allora! Era tutto andato a finire in una discarica. Però qualcuno più furbo, sapeva…, ma anche questa è un’altra storia che non centra niente con i profumi e le puzze. O con i cinema. Al Vittoria, che poi era diventato Ambra, la puzza era la stessa, cambiava solo l’ambiente. Proiettavano due film, ma non era questo che interessava gli abituèe, tanto che una volta la polizia aveva fatto una retata e molti erano stati colti sul fatto e indossavano soltanto un impermeabile lungo di pelle nera tipo Ghestapo e gli stivali alti, e basta! Tanto che Urbini, sempre spiritoso, aveva coniato la frase "Non c’è pace tra i sedili!".

Ma noi stavamo lontani e aspettavamo la primavera piena di mille colori e profumi e allora, pioveva anche e molto, così che si usavano i proverbi come ’Aprile ogni giorno un barile’. Ma mi perdo e ormai aspetto di sentire quel buon profumo dei fiori dei tigli che è talmente forte, inebriante che mi fa pensare ad atmosfere perdute, lontane che rivivo nei racconti di Delfini. Lo ricordo passeggiare sotto il portico del Collegio assieme a Mario Molinari ed ho sempre il rimpianto di non averlo conosciuto, fermato, anche soltanto per fargli una fotografia da mettere nei miei personaggi. Ho fotografato sempre lì l’omino delle viole e ricordo ancora quando offriva i suoi fiori con un piccolo urlo: "Viole!!" mentre si spandeva attorno quell’essenza dolce di anni passati, del ricordo: il passeggio della domenica mattina dopo la messa delle 11, il cartoccino delle paste di Molinari o Remondini, di san Biagio, del san Giorgio e noi ragazzi, attaccati al paletto a guardare, mentre il tempo passava con il profumo di quegli anni lontani, il profumo della nostra gioventù.

Beppe Zagaglia