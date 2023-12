Aspirante ladro coi ferri del mestiere. Scatta la denuncia

I carabinieri sequestrano a un ladro gli "attrezzi del mestiere" e denunciano un altro giovane per consumo di sostanze stupefacenti. E’ successo tutto in una notte a Vignola. L’altro ieri una pattuglia ha fermato un 36enne. Sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso di tenaglie e di un attrezzo in ferro con manico, entrambi in uno zaino. Gli strumenti, atti allo scasso, sono stati sequestrati. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Il servizio è proseguito con ulteriori controlli, è stato individuato e fermato un ragazzo a piedi, il cui atteggiamento sospetto ha richiamato l’attenzione dei militari. Il giovane, 18 anni, è stato trovato in possesso di una dose di hashish che è stata sequestrata. E’ stato segnalato alla Prefettura. m. ped.