Assaltati bar, ristoranti e pizzerie. Ladri in fuga con cibo e contanti

Raffica di furti, la notte tra domenica e lunedì, in bar, ristoranti e pizzerie nel centro del paese. A finire nel mirino dei ladri, per la seconda volta in una settimana, il chiosco-bar di Lorella Dallolio in piazza Andreoli, oltre al ristorante ’Al Giallo’ di Marco Barbi in via Gramsci, al ristorante ’La Bastia’ in via Togliatti e le pizzerie ’Senza Nome’ in via Fratelli Cervi e, solamente alcuni giorni prima, ’Al Solito Posto’ in via Matteotti. Il raid notturno è iniziato poco dopo l’una nella rinomata trattoria ’Al Giallo’. "I ladri dopo aver forzato la porta laterale – chiarisce il figlio del titolare e cuoco del locale – hanno puntato il registratore di cassa. Probabilmente pensavano di trovare contante in quantità ma si sono dovuti accontentare degli spiccioli, poco più di cinque euro. Rimane comunque il cospicuo danno alla porta scassinata". Ad accorgersi del furto al chiosco- bar la stessa proprietaria Lorella: "Arrivata per aprire il bar ho trovato la pattuglia dei carabinieri che stazionava nei pressi del locale, subito ho intuito l’accaduto. Anche stavolta, dopo aver forzato la porta, hanno portato via il registratore di cassa al cui interno, dopo il furto della settimana precedente, avevo lasciato solo pochi spiccioli". Agendo nela stessa zona hanno colpito il ristorante ’La Bastia’. Qui il bottino tra bottiglie di alcolici e contante sottratto, pare essere stato più consistente. Dopo aver forzato l’ingresso con un piede di porco hanno prelevato il fondo cassa, numerose bottiglie di Whisky e rubato le monete e i gadget contenuti in due distributori per bambini. Alla pizzeria ’Senza Nome’ ad accorgersi del furto è stata la madre del titolare, Stefano Santini, lunedì mattina: "Sono arrivata per fare le pulizie e ho trovato vari ingredienti per farcire le pizze a terra. Anche due settimane prima avevamo avuto la sgradita visita. I ladri hanno spalancato il frigorifero facendo razzia di funghi, formaggi e verdure, non escludo che possano anche averli gustati sul posto". La visita in pizzeria ’Al Solito Posto’ ha avuto invece dei risvolti amari per il ladro. Il titolare infatti in piena notte ha cercato il ladro immortalato dalle telecamere riuscendo a bloccarlo. "Sono stato avvisato dai vigilantes dell’intrusione e sono subito arrivato per controllare i video. Le immagini mostravano il ladro intento a rubare in cassa. Era mezzanotte quando ho lasciato il poliziotto a guardia della pizzeria e mi sono messo alla ricerca del ladro. Un’ora dopo mi sono imbattuto nel ladro riconosciuto dall’abbigliamento. Sceso dall’auto l’ho bloccato ma lui sfilandosi la giacca a vento che gli avevo afferrato s’è dato alla fuga. Nelle tasche della giacca c’erano i suoi documenti che ho consegnato ai carabinieri". Flavio Viani