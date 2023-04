Assalto al bancomat nella notte, ma la cassa regge

Due forti esplosioni sono state avvertite la notte scorsa notte a Campogalliano. Si è trattato di un assalto al bancomat della filiale Bper di via Croatti in prossimità di piazza della Bilancia. Erano circa le ore 2 quando i malviventi, più persone con il volto coperto, secondo le prime ricostruzioni, con la tecnica dell’esplosivo hanno fatto saltare la cassa automatica della banca. Nonostante le due esplosioni, i ladri non sarebbero riusciti a impossessarsi del bottino: i sistemi di sicurezza degli atm non avrebbero, infatti, consentito di prelevare il denaro. Ingenti i danni alla filiale della banca, che ha visto infranti diversi vetri e danneggiati alcuni muri, oltre ovviamente al complesso delle apparecchiature. Sul posto sono giunte le pattuglie dei Carabinieri e della vigilanza privata. Ma dei ladri non c’era più traccia: sono scappati facendo perdere le loro tracce. All’esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

m.s.c.