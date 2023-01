"Assalto al Parlamento brasiliano: un attacco alla democrazia"

L’assalto al Parlamento brasiliano, al palazzo presidenziale e alla Corte suprema, rappresenta un vero e proprio "attacco alla democrazia che non può essere tollerato".

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, ricordando le diverse associazioni modenesi impegnate in Brasile in progetti di cooperazione internazionale e la comunità di quasi 200 brasiliani residenti in città, condanna le manifestazioni di Brasilia nelle quali sono state arrestate 1500 persone e invita il governo italiano a "mantenere una posizione ferma e coerente, offrendo pieno supporto al presidente Lula".

Il sindaco, sottolineando il parallelo con Capitol Hill negli Stati Uniti, proprio nel gennaio dello scorso anno ("Bolsonaro segue le orme di Trump non riconoscendo l’esito delle elezioni"), evidenzia come elementi di grande preoccupazione "l’uso della violenza in politica e il disprezzo dei valori simbolici della democrazia".