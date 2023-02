Assalto alla Cgil: Passaro a giudizio

Con i comportamenti ‘documentati’ nei filmati, secondo i pm della Procura di Roma, Passaro "manifestava apertamente la sua completa adesione ai fatti di devastazione della sede della Cgil e la sua continuativa e fattiva partecipazione ai disordini che hanno portato all’azione distruttiva dei locali interni della sede istituzionale del sindacato".

E’ stato rinviato ieri a giudizio Biagio Passaro, imprenditore della ristorazione di Castelfranco Emilia e leader del movimento ‘Io Apro’ per l’assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021 nell’ambito della manifestazione indetta contro il Green Pass in Piazza del Popolo nella capitale. Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, Passaro dopo aver superato gli sbarramenti e i cordoni creati lungo il percorso dalle forze di polizia, giunto davanti alla sede della Confederazione sindacale in Corso d’Italia, davanti alle porte di ingresso, riprendendo con il suo smartphone in una diretta Facebook i disordini e quanto stava accadendo, affermava: "Si sta entrando dentro alla Cgil. Hanno sfondato! Hanno sfondato. Siamo dentro la Cgil". Inoltre, durante il video da lui stesso girato, si riprendeva mentre percorreva i corridoi della sede della Cgil, dichiarando: "Ragazzi! loApro e tutti hanno invaso la Cgil". Ora l’imprenditore affronterà quindi il processo.

"Un provvedimento avulso da ogni realtà fattuale – commenta il legale dell’imprenditore, l’avvocato Nicola Trisciuoglio – la estraneità del Passaro da ogni coinvolgimento, accertata dal Tribunale della Libertà, è stata totalmente ignorata. La verità del processo è stata sacrificata ad una logica politica". Passaro era stato arrestato e poi scarcerato per la devastazione alla storica sede del sindacato. Secondo la difesa l’imprenditore non aveva commesso nessuno dei reati contestati. "Le parole pronunciate dal ristoratore – aveva sottolineato l’avvocato Triscuioglio - non avevano attinenza ad assalti, devastazioni ma commentavano un evento al di fuori di qualsiasi partecipazione di Passaro. I suoi video sono stati addirittura usati dalla Procura per identificare persone ritenute responsabili di reati" aveva ribadito il legale.

Secondo il giudice, però, l’imprenditore di Castelfranco deve essere processato per i reati contestati, ovvero devastazione e saccheggio. Il ristoratore, il 30 novembre scorso, era inoltre stato nuovamente arrestato dai militari della Guardia di finanza per per bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Scarcerato dopo 35 giorni di carcere - su istanza presentata al gip e al pm bolognesi dai due avvocati difensori di Passaro, Nicola Trisciuglio e Giovanni Belsito – ora Passaro ha ottenuto l’affidamento al lavoro e sta regolarmente lavorando.

Valentina Reggiani