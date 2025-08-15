Assalto all’Appennino . Tutti in quota tra borghi, mercatini e feste di paese

Il grande caldo di questi giorni (che durerà per tutto il ponte di Ferragosto) spingerà moltissimi modenesi in quota. Per questo tutte le località del nostro Appennino hanno programmato tante iniziative per il lungo weekend, con favorevoli previsioni meteo per trascorrere all’aperto il giorno clou di festa estiva in montagna. A Fanano, mercatini in piazza e dalle 17 Ferragosto in musica con Francesca Bianchini; al rifugio Taburri di Fellicarolo (18.30/20.30) ‘Un insolito trio in concerto.’

A Sestola mercato contadino ‘Orto in piazza’ dalle 8 alle 13 in piazza Passerini; al Giardino botanico Esperia a Passo del Lupo si terrà una ‘caccia fotografica al tesoro botanico’ per bambini dai 6 anni, alle 10, 11.30.14.30 e 16. Sempre a Sestola, alle ore 21 in piazza Vittoria concerto di Ferragosto con Sabrina Sotgiu Band. A Castellaro, sagra per la festa dell’Assunta con musica e gastronomia. A Barigazzo di Lama Mocogno si conclude la Festa dei Lamponi, giunta con successo alla 39° edizione, organizzata dall’associazione H.E.W.O. Modena Solidarietà per lo sviluppo e ospitata negli spazi de La Sorgente con tante specialità montanare. A Montecreto prosegue oggi (sino a domenica) la Festa della Birra che si tiene come da tradizione all’interno del Parco dei Castagni del paese.

A Riolunato, in serata tradizionale tombola di Ferragosto alle ore 21 in piazza Don Battilani. Giochi e grande Tombola stasera a Pievepelago, in piazza V.Veneto alle ore 21 a cura della società calcistica Crp Bortolotti che gestisce anche l’affollata piscina comunale (ieri 400 ingressi!); sempre in piazza a Pievepelago oggi arriva il Mercato del Forte dei Marmi.

A Roccapelago alle ore 20 visita guidata al Museo delle Mummie con figuranti in costume e a seguire Concerto d’Organo.

A Fiumalbo oggi mercato contadino e mercato dell’antiquariato; dalle ore 11 in località Spianata del Cimone la Festa di Santa Maria: Messa, stand gastronomici, musica e giochi per famiglie; alle 16.30 in teatro, film per bambini. Da oggi a domenica a Pavullo torna la Sagra di Gaiato, con una novità: l’edizione 2025 parte già a Ferragosto con una speciale grigliata panoramica a mezzogiorno, nello splendido scenario delle terrazze con vista sul Cimone, che faranno da sfondo a tutti gli eventi; a sera Hamburgeria On the Road con polenta, borlenghi, gnocco fritto e musica dal vivo con DJ; la festa continuerà sabato e domenica con eventi e gastronomie. A Romanoro di Frassinoro ci si prepara al tuffo nel passato di domani con ‘RomanOro nei campi’ trebbiatura di una volta.

A Montefiorino apertura del museo della Resistenza presso la Rocca dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tantissime le escursioni con guide negli itinerari ambientali, il gruppo La Via dei Monti oggi propone ‘Ferragosto ai Laghi’ con visita ai quattro laghi d’origine glaciale nella Valle delle Tagliole.