Assalto in via Nonantolana. Inseguimento e aggressione, condannate due rapinatrici

A bordo di un’auto avevano inseguito una coppia. Quando la vettura si era fermata al semaforo, lungo la via Nonantolana le tre, tutte donne, due sorelle ed una amica erano scese dalla macchina e avevano rapinato l’uomo che si trovava al volante dell’auto e aggredito la compagna, che si trovava al suo fianco. Infine una delle tre aveva tentato di travolgerlo mentre lo stesso si trovava in strada. Sono fioccate condanne pesanti, ieri, nell’ambito del processo con rito abbreviato per due delle tre responsabili della violenta e singolare rapina avvenuta il 12 febbraio dello scorso anno sulla via Nonantolana, ai danni di una coppia appunto. Alla base della rapina, era emerso, motivi di gelosia: una delle tre imputate era stata legata sentimentalmente con la vittima e, alla vista del malcapitato con la nuova compagna, aveva iniziato a seguirlo per poi commettere il grave gesto, con la complicità delle altre due imputate. Ieri, infatti, colei che si trovava al volante e che, dopo aver tentato di investire l’uomo, un tunisino di 40 anni, si era data alla fuga è stata condannata a cinque anni mentre l’amica a tre anni e otto mesi: pene ben più alte di quelle richieste dalla pubblica accusa, ovvero due anni e quattro. La terza, sorella di una delle due imputate, era stata condannata con rito ordinario a tre anni e mezzo di carcere. Le accuse erano quelle di rapina aggravata in concorso, lesioni in concorso e uso di oggetti impropri legati all’uso di una cesoia. Tutte e tre, residenti nel reggiano erano finite agli arresti domiciliari dopo il grave episodio. Secondo le indagini la rapina era scaturita appunto da questioni di gelosia da parte dell’ex fidanzata della vittima. La donna, 30 anni, quel giorno, mentre si trovava in auto con la sorella e l’amica, appunto, alla vista dell’ex fidanzato lo aveva inseguito per poi scendere dall’auto, al semaforo e rapinarlo. Secondo i testimoni, le imputate avevano prima simulato un tamponamento ai danni dell’auto che le precedeva, con a bordo la coppia, per poi aggredire per strada le vittime, sottraendo con violenza il portafogli all’uomo. Una delle tre si era poi allontanata a tutta velocità alla guida di un Suv bianco, ‘caricando’ sul cofano il 40enne tunisino; che aveva cercato di impedirne la fuga e che per questo era stato trascinato per diversi metri per poi cadere al suolo. Due delle indagate erano state arrestate poco dopo. La terza, sorella della passeggera, era riuscita a dileguarsi ma, rintracciata, era stata a sua volta arrestata per lesioni e rapina. Le vittime avevano infatti riportato, oltre allo choc, lesioni importanti. Ora sono arrivate le condanne.