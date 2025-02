"Asse tra il distretto ceramico e Faenza, così può crescere il business della piastrella"

Palazzo Manfredi di Faenza ha ospitato l’evento ‘Ceramica e Territorio: Dialogo tra artigianato e industria’, momento di confronto sul valore della ceramica quale motore di sviluppo culturale ed economico. La giornata, organizzata da AiCC - Associazione italiana Città della Ceramica in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e la Strada Europea della Ceramica, si è aperta con la cerimonia di ingresso del Comune di Sassuolo all’interno di AiCC. A seguire gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Faenza e Presidente AiCC Massimo Isola, dell’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, del Presidente regionale di Confartigianato Imprese ma anche del Direttore Generale di Confindustria Ceramica Armando Cafiero e dell’europarlamentare e Presidente del Forum Europeo della ceramica Elisabetta Gualmini, che ha illustrato il quadro europeo attuale e le prospettive per il settore, con un focus sull’imminente uscita del Piano Industriale Europeo, tappa fondamentale per la definizione di strategie per il sostegno alla competitività delle imprese ceramiche italiane nel mercato globale.