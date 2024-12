Assegnate 29 borse di studio agli studenti più meritevoli

La Biblioteca Mabic di Maranello ha fatto da cornice alla cerimonia con cui l’Amministrazione ha assegnato 29 borse di studio ad altrettanti studenti delle scuole superiori. Alla presenza dei familiari dei premiati, Il Sindaco Luigi Zironi ha consegnato i riconoscimenti ai ragazzi e alle ragazze che nell’anno scolastico 2023/24 si sono distinti per rendimento nelle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie, compresi i corsi serali. Agli alunni e alle alunne premiati, il Primo Cittadino ha portato "le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città". Cerimonia carica di valore simbolico che, ha aggiunto Zironi, "emoziona sempre tanto anche noi amministratori, perchè vive dei sorrisi di questi ragazzi e degli sguardi orgogliosi dei loro familiari. Queste borse di studio sono un piccolo supporto per il loro percorso e un riconoscimento che vuole trasmettere loro fiducia in se stessi e nelle proprie capacità".