Assegnato il premio di laurea in memoria di Gilioli

Si è svolta lunedì, nella sala convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio di Laurea ’Andrea Gilioli’, attribuito ai migliori studenti che abbiano discusso tesi in Diritto pubblico.

Il Comitato Scientifico ha assegnato quest’anno la borsa di studio da 750 euro alla dottoressa Angelica Chiara Tazzioli.

La partecipazione al bando, indetto dall’Associazione Amici per Sempre di Andrea Gilioli APS e da Unimore, era consentita a coloro che si fossero laureati nell’A.A. 202021, iscritti in corso e con la votazione minima di 105110, in materie afferenti al Diritto Pubblico. Andrea Gilioli era nato a Sassuolo il 7 luglio 1992 ed ha vissuto tutta la vita a Corlo. Dopo la maturità, conseguita al Liceo Tassoni di Modena, si era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimore, divenendo presto uno dei suoi migliori studenti. Si era laureato con lode discutendo una tesi dal titolo ’Le società strumentali degli enti locali – Il caso di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l’. Terminati gli studi, aveva intrapreso la pratica forense. Giornalista pubblicista, fu stroncato da malore nel gennaio 2018.