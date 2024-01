Assemblea Panathlon. Maria Carafoli riconfermata alla presidenza

Con voto unanime dell’assemblea, che si è tenuta nella sede del club al PalaPanini, Maria Carafoli è stata rieletta presidente del Panathlon Club Modena anche per il biennio 2024-2025. L’elezione si è svolta con voto segreto, come previsto dallo statuto, durante una serata caratterizzata dalla partecipazione di oltre il 96% dei soci e presieduta da Pietro Marelli.

Nel corso della sua relazione sul 2023, la presidente Carafoli ha non solo ripercorso gli eventi e le iniziative che hanno impegnato il Panathlon modenese, in un anno che l’ha visto sostenere progetti di solidarietà per quasi 71.000 euro.

Traguardi possibili, ha sottolineato la presidente, non solo grazie all’impegno e alla generosità di soci e sostenitori, ma anche a una crescente capacità di collaborazione con realtà del territorio, in nome di sport, cultura e solidarietà, in particolare sul fronte del sostegno alla disabilità.

La presidente Carafoli si è poi soffermata con un sentito ringraziamento ai componenti del consiglio direttivo. La stessa assemblea ha infatti eletto i membri del nuovo consiglio direttivo, con lo scrutinio che ha visto la conferma di Emilio Annovi, Claudia Bernardi, Debora Betti, Ennio Cottafavi, Umberto Ferrari, Ennio Gallo, Emma Nazzarena Gambetti Bisini, Massimiliano Ghidoni, Gianfranco Giovanardi, Ermanno Longagnani, Ermanno Montanini ed Elisa Pedroni, con i nuovi ingressi di Davide Colombarini e Gabriele Lusoli. Contestualmente, sono stati nominati anche i membri del Collegio dei Revisori Contabili (Vania Franceschelli, Gianpietro Grandi e Ferdinando Tripi) e quelli del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (Eugenio Gollini, Pietro Marelli e Lorenzo Vandelli).

"Le conferme non sono mai scontate, e ringrazio di cuore i soci per questo ulteriore attestato di stima e fiducia – ha commentato Maria Carafoli – voglio ribadire che il valore aggiunto di un club come il nostro sono proprio le persone, il fattore umano, che sono certa ci farà raggiungere altri traguardi anche in questo biennio".

r.m.