Assemblea per la Palestina: tante adesioni

Massiccia partecipazione all’iniziativa organizzata per lunedì a partire dalle 10.30 in Piazza Grande dal coordinamento Modena per la Palestina. In programma un’assemblea popolare dal titolo ’Modena ripudia la guerra, il riarmo e il genocidio’.

"In piazza Grande si ritroverà la parte di opinione pubblica modenese che da 600 giorni denuncia i crimini israeliani e che si oppone a qualsiasi progetto di riarmo europeo". Nel corso della mattinata saranno poi raccolte le firme per l’intitolazione di uno spazio urbano, strada, parco, giardino, in memoria dei bambini di Gaza.

Hanno aderito: Alkemia, Argentina no se vende Modena, Arci, Associazione Femminista Blu Bramante, Attac, AVS, BDS Modena, Bisabr, Casa per la Pace Modena Odv, CGIL, Città&Scuola ODV, Civica 15A, Collettivo ’studiare studiare studiare’, Comitato contro guerra e carovita, Comunità islamica, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Donne nel Mondo Odv, Emergency, Idee in circolo- Lo Spazio Nuovo, M5S Modena e provincia, Multipopolare Alta-Emilia, Modena incontra Jenin, Modena per gli altri (MOXA), Modena Volta Pagina, Per non dimenticare ODV, Possibile Modena, Officina Progetto Windsor APS, Per non dimenticare Odv, Rete di Lilliput-, Prc, SI, UDI.