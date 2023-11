Assicurazioni alle stelle. Primo posto in regione per gli aumenti: +36%. Premio medio 527 euro

Numero di incidenti, quantità di auto in circolazione, frequenza di utilizzo del mezzo, termine di sconti e promozione. Un cocktail di ragioni che hanno fatto schizzare il costo delle assicurazioni a Modena, cresciuto di oltre il 36,1 per cento in un anno, piazzando la nostra provincia al non invidiabile primo posto in regione per l’incremento più alto. Il calcolo lo ha fatto l’Osservatorio di Facile.it, confrontando 871.304 preventivi tra il 1 settembre 2022 e il 30 settembre scorso.

"È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare - spiega Andrea Ghizzoni, managing Director Insurance di Facile.it - Nel contesto attuale - caratterizzato da continui incrementi - confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare". In soli 12 mesi il premio medio pagato in Emilia-Romagna per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 27,6% arrivando, lo scorso mese, a 521,14 euro, vale a dire oltre 110 euro in più rispetto a settembre 2022, in linea peraltro con il dato nazionale (+27,9%).

Nel confronto tra provincie emerge dunque che la graduatoria delle aree che hanno registrato gli incrementi maggiori è guidata da Modena, dove lo scorso mese le tariffe sono salite mediamente del 36,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 527,51 euro, seguita da Bologna (+30,1%, 542,31 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Reggio Emilia, che in 12 mesi ha vissuto un incremento del 27,4% (518,59 euro), Rimini (+26,3%, 550,88 euro), Forlì-Cesena(+24,7%, 484,66 euro) e Parma (+24,3%, 494,27 euro). Chiudono la classifica Piacenza (+21,8%, 488,22 euro), Ferrara (+21,7%, 487,94 euro) e Ravenna, area che lo scorso mese ha registrato un rialzo delle tariffe del 18,4%, arrivando a 518,48 euro. In valori assoluti, a settembre 2023, Rimini è risultata essere la provincia più cara della regione, ForlìCesena la più economica.

Ma quali sono le variabili che contribuiscono all’impennata? Da Facile.it spiegano che sono diversi i fattori: sicuramente ha un peso la presenza di promozioni nel periodo precedente alla rilevazione. All’inizio il premio può essere tenuto più basso per incentivare la vendita dello strumento assicurativo salvo qualche mese dopo aumentare e determinare la salita dell’importo. In seconda battuta, il numero di incidenti legato anche al parco auto circolante: laddove girano più mezzi è statisticamente più probabile un numero di incidenti maggiore e questo fa salire la ‘febbre’ assicurativa. Infine, conta anche la frequenza di utilizzo del mezzo che a Modena è alta.

Interessante anche il focus sulle garanzie accessorie scelte dagli automobilisti: tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, la più scelta è stata l’assistenza stradale, selezionata dal 37,2% degli automobilisti. Seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste, seppur a grande distanza, la garanzia infortuni conducente (20,8%), la tutela legale (16,4%) e la copertura furto e incendio (11,0%).