Assilla gli assistenti sociali. Quarantenne a processo

Per anni avrebbe perseguitato gli assistenti sociali di Pavullo, stazionando dinanzi agli uffici del Comune praticamente ogni giorno. La donna, una marocchina di 40 anni è finita a processo con le accuse di stalking e interruzione di pubblico servizio. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2022: la donna è intanto detenuta per altra causa. Ieri, in aula, sono stati sentiti i testi del pm e, nel corso della prossima udienza, saranno sentiti quelli di parte civile e l’imputata. In base a quanto emerso dalle indagini la 40enne, seguita all’epoca dei fatti, dal 2014 appunto dagli assistenti sociali di Pavullo aveva iniziato a presentarsi in Comune chiedendo che gli incontri con la figlioletta venissero ‘regolamentati’.

La donna, a cui la minore era stata sottratta, chiedeva infatti che gli incontri con la bimba avvenissero regolarmente, denunciando al contrario il mancato rispetto dei giorni stabiliti. Ritenendo di non essere presa in considerazione, la 40enne aveva così iniziato a stazionare nelle sedi del comune affinché fossero garantiti gli incontri con la minore. Non solo, secondo le indagini la 40enne aveva iniziato ad appostarsi all’esterno degli uffici pretenendo l’assegnazione immediata di un alloggio e una presa in carico ‘concreta’ del suo caso.

La 40enne, in condizioni di disagio sociale e abitativo, reputando di non aver ottenuto ciò che chiedeva non solo per anni si è presentata appunto in Comune, a volte anche per diversi giorni consecutivi, ma ha anche iniziato ad interrompere i servizi, perseguitando gli assistenti sociali. Da qui la denuncia da parte dell’Ente e il processo che ha preso il via nelle aule del tribunale di Modena.

La prossima udienza è prevista per aprile: in quella data potrebbe essere emessa sentenza nei confronti dell’imputata.

Valentina Reggiani