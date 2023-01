Assistenti civici in aiuto davanti agli istituti

Hanno debuttato ieri davanti alle scuole vignolesi, assieme agli agenti della polizia locale, gli "assistenti civici", riconoscibili dal giubbotto giallo con il logo del Comune e il cartellino identificativo. Si tratta di volontari appositamente formati per essere di ausilio e supporto all’attività degli agenti di polizia locale. Durante la prima giornata, sono stati sette i volontari presenti al momento dell’ingresso e tre a quello dell’uscita. Al progetto messo a punto dal Comune e dal Comando della Polizia locale hanno dato, al momento, la propria adesione 14 persone. Per chi fosse interessato, è ancora possibile aderire al progetto e partecipare ai prossimi incontri inviando una mail all’indirizzo [email protected] "Con la giornata odierna - ha commentato ieri la sindaca Emilia Muratori - ha preso avvio un progetto pensato per essere di aiuto alla comunità".

m.ped.