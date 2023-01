Assistenza ad anziani e disabili, il servizio domiciliare funziona

Garantire l’assistenza domiciliare di anziani e disabili e dare ai loro caregiver quella che viene chiamata "pausa di sollievo". Stiamo parlando del SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), servizio accreditato garantito attraverso operatori OSS della Cooperativa sociale "Domus Assistenza" che a Formigine riguarda complessivamente 93 utenti, di cui 69 anziani e 24 disabili. L’obiettivo principale del servizio, che è apparso chiaro sin dall’inizio, è quello di operare all’interno dell’ambiente di vita della persona, integrando le attività dei suoi caregiver senza sostituirsi ad essi e favorendo l’autonomia e il benessere dell’assistito, oltre alla sua permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. In questo modo si cerca di essere d’aiuto sia agli anziani o disabili oggetto di assistenza, sia alle persone che si prendono cura di loro. Il SAD presente è attivabile anche in forma "di emergenza", grazie alla tipologia definita "pronto intervento", ovvero l’attivazione del servizio in tempi brevi (di norma entro 48 ore) utile, in particolare, nei casi di dimissioni protette dai presidi ospedalieri, oltre che nei casi in cui la persona non autosufficiente, pur permanendo al proprio domicilio, versa in impreviste condizioni di urgenza assistenziale. Nel corso del 2022 sono stati 40 i cittadini formiginesi che hanno usufruito di questa tipologia di intervento.