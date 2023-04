Assistenza agli anziani Nuova Cra ’Gorrieri’, riprendono i lavori: sarà pronta in estate

La cooperativa Domus assistenza potrà costituire un’ipoteca a garanzia del mutuo bancario necessario per completare la realizzazione della nuova casa residenza per anziani Gorrieri nel quartiere San Faustino, sull’area ’Lotto Windsor’ concessa in diritto di superficie dal Comune di Modena. L’autorizzazione è stata data ieri dal consiglio comunale di Modena, approvando la delibera presentata in assemblea dal vicesindaco e assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza. La proposta ha ottenuto il voto a favore di Pd, Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Modena civica, Movimento 5 stelle; si sono astenuti Lega Modena, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alternativa popolare, Gruppo indipendente per Modena.

L’approvazione della delibera è stata l’occasione per annunciare che i lavori per la costruzione della nuova residenza, terminati al 70 per cento e sospesi per problemi dell’azienda che li aveva in appalto, riprenderanno entro il mese di aprile e si concluderanno per l’inizio dell’estate. L’ultima parte dell’intervento è stata affidata alla Cooperativa Fontanaluccia per la realizzazione della parte esterna e a Cat impianti, che già seguiva tutta l’impiantistica, per il completamento di tutti i lavori interni.

La Casa residenza per anziani non autosufficienti ’Vittoria ed Ermanno Gorrieri’ di via Padovani, che sostituisce la Cra Ramazzini (l’edificio viene ceduto alla Provincia di Modena per consentire l’ampliamento dell’istituto Fermi), avrà una dotazione di 90 posti, con un aumento di 20 posti disponibili nella nuova struttura rispetto alla precedente. Il percorso per la costruzione della nuova Cra era iniziato nel 2018 con l’assegnazione in diritto di superficie a Domus assistenza cooperativa sociale del ’Lotto Windsor’ per la durata di 60 anni, cui è seguita la firma della convenzione per la realizzazione della residenza. Il progetto originario della nuova Cra, approvato a febbraio 2020, prevedeva 75 posti in residenza, un centro diurno da 20 posti e due alloggi protetti. Lo scoppio della pandemia a fine febbraio ha ritardato la partenza dei lavori, assegnati ad agosto da Domus all’impresa Razzetti e Bosazza di Torino, in seguito divenuta Pigeco, originando anche una riflessione sull’opportunità di far convivere nella stessa struttura una residenza e un centro diurno. Negli ultimi mesi del 2020, quindi, l’amministrazione ha deciso di superare il centro diurno, aumentando allo stesso tempo da 75 a 90, i posti nella casa residenza. I lavori sono proseguiti regolarmente fino ad aprile 2021 quando Pigeco ha presentato problemi che hanno portato, a luglio 2021, alla risoluzione del contratto. Successivamente, i lavori sono stati riaffidati alla Cooperativa Fontanaluccia e a Cat impianti con la conclusione dell’intervento prevista per l’inizio dell’estate.