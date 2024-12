Assistenza alle donne in gravidanza. Ecco il nuovo consultorio dell’Ausl

Ieri pomeriggio l’Ausl di Modena ha organizzato un evento aperto a tutti i cittadini, per inaugurare ufficialmente il nuovo Consultorio nella Casa della comunità "Regina Margherita". Presenti tra gli altri la direttrice generale dell’Ausl Anna Maria Petrini, la direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Cristina Maccaferri, il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano e i sindaci dell’Unione del Sorbara. Laboratori per i bambini e banchetti informativi, con la partecipazione dell’associazione di mamme volontarie ‘AllattiAMO mamme 0-12’ popoleranno gli spazi al primo piano della struttura, dove il Consultorio si è trasferito (dal terzo piano) alla fine del mese di novembre, assieme ai servizi Spazio giovani, Spazio giovani adulti, Pediatria di comunità e Unità operativa semplice di psicologia clinica minori e famiglie. "Tutti gli spazi – spiegano dall’Ausl di Modena - sono stati completamente rinnovati grazie a lavori di ristrutturazione finanziati grazie a fondi aziendali per un totale di 800 mila euro. Si accede ai nuovi servizi dall’ingresso principale di piazzale Deledda. Sullo stesso piano, facilmente accessibile, le persone trovano un punto di accoglienza unico che risponde in modo specifico a richieste riguardo la salute della donna, dei bambini, il benessere dei giovani adolescenti e giovani adulti grazie al lavoro multidisciplinare e in sinergia tra le diverse professionalità presenti: medici, ginecologhe, ostetriche, psicologhe, in sinergia e in rete con gli altri servizi presenti nel territorio, il Centro per le famiglie e i servizi sociali. Il Consultorio offre assistenza sanitaria alle donne durante tutta la gravidanza e l’assistenza post-parto sia alle donne già seguite sia alle donne seguite privatamente che però necessitano di supporto sanitario e psicologico". m.ped.