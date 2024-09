Assistenza domestica : "Molto sfruttamento e troppe irregolarità"

Nella recente inchiesta sul caporalato e sfruttamento delle badanti che ha portato all’arresto dei 3 titolari dell’agenzia Cop Assistenza, un ruolo importante lo ha svolto la Cgil di Modena.

"E’ dal 2021 che diverse collaboratrici domestiche, principalmente straniere, con scarsa conoscenza della lingua italiana, sono venute ai nostri uffici presentandoci tutte le stesse criticità" spiega Georgia Dini che per Nidil Cgil ha seguito questa vertenza. Nei fatti si trattava di lavoratrici senza un regolare contratto, ma con un rapporto di lavoro occasionale, a cui non erano state pagate le ultime mensilità. "E’ per questo che la Cgil chiede una regolamentazione del settore del lavoro domestico e un controllo sull’applicazione corretta dei contratti collettivi di cura e assistenza alle persone – spiega Daniele Dieci segretario Cgil Modena - oltre a percorsi di formazione e qualifica del personale per non lasciare la porta aperta a questi truffatori. La truffa e la gestione irregolare delle lavoratrici interessa anche il terzo settore comprese le cooperative sociali che forniscono assistenza socio sanitaria a domicilio (infermieri o operatori). Esemplificativo di sfruttamento lavorativo e gravissime irregolarità è stato il caso di una finta cooperativa sociale - Modenassistenza – con cui la Fp Cgil ha aperto nel 2010 una vertenza (durata quasi 10 anni) per la scorretta gestione di badanti, a cui venivano applicati finti contratti, formalmente di 20-25 ore a settimana, ma poi il lavoro era h24, e il resto delle ore era pagato in nero". "Abbiamo impiegato un anno e mezzo per avviare la vertenza, c’è stato anche uno sciopero nell’ottobre 2012 per rivendicare il pagamento delle mancate retribuzioni e il corretto inquadramento - spiega Giada Catanoso segretaria della Fp Cgil Modena - Le lavoratrici percepivano circa 450 euro in busta paga e tutto il resto in nero, per arrivare (se andava bene) a 1.000 euro, senza Tfr, assegni familiari, indennità di maternità".

Anche l’Osservatorio del sindacato di categoria Filcams Cgil, che segue le lavoratrici del settore, fotografa purtroppo una condizione di forti irregolarità.

Dominano agenzie di servizi che fanno intermediazione fra lavoratrici e famiglie favorendo l’incontro di domanda-offerta, oltre a fornire servizi amministrativi. "Molto spesso però si tratta di rapporti di lavoro complicati, e appena la lavoratrice alza la testa decidendo di far valere i propri diritti (quali il pagamento di straordinari, recupero dei riposi, stipendi non pagati, ecc…) e si rivolge al sindacato, l’agenzia non la fa più lavorare" spiegano le sindacaliste Emanuela Colombini e Giorgia Volpi.