Assistenza domiciliare con la cooperativa Domus

Il Centro per l’impiego di Vignola sta svolgendo per conto della Domus assistenza Società cooperativa sociale la ricerca di un operatoretrice per servizio di assistenza domiciliare che operi nell’ambito di alcuni comuni dell’Unione Terre di Castelli. Le attività dell’interessatoa consisteranno in interventi di socializzazione e di assistenza alla persona (alzata dei pazienti, igiene, bagno, …). La sede di lavoro prevalente sarà Zocca, ma sono previsti interventi anche a Guiglia e a Montese. Alle persone interessate si raccomanda come indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana e il possesso della patente categoria B. Saranno, inoltre, considerati requisiti preferenziali il fatto di aver maturato un’esperienza in ruoli assistenziali o essere in possesso della qualifica di OSS. Completano il profilo requisiti come il fatto di essere dotati di buone competenze relazionali e organizzative. Alla persona selezionata verrà offerto un contratto di lavoro e tempo determinato e con orario part-time di 30 ore settimanali. Domande fino al 28042023.